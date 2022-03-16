إقبال كثيف على شراء فوانيس رمضان مع اقتراب الشهر الكريم.. صور

رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الأربعاء إقبال المواطنين الفوانيس الرمضانية، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وظهر في الصور زحام علي شراء الفوانيس، التي يعتبرها الكثير رمز من رموز الشهر الكريم، واعتباره مصدر فرحة لكل الأطفال.

الأوقاف: صلاة التراويح في رمضان مدتها 30 دقيقة

كشف الدكتور أيمن عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، عن تفاصيل الضوابط الجديدة لصلاة التراويح في شهر رمضان الكريم.

وقال أيمن عمر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، إن هناك التزاما تاما بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المساجد.

وأضاف أيمن عمر "وزارة الأوقاف شكلت غرفة عمليات برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة استعدادات الوزارة لاستقبال الشهر الكريم"، مؤكدا "تم فتح مصليات النساء خلال شهر رمضان بشرط تحقيق التباعد الاجتماعي، كما تم تحديد مدة صلاة التراويح بـ 30 دقيقة".

وتابع تم توجيه جميع المديريات بفتح مصليات السيدات متى توفرت من تشرف على تطبيق إجراءات التباعد بها بمعرفة إدارة الأوقاف التابع لها المسجد سواء أكانت واعظة معينة، أم واعظة متطوعة، أم معلمة، أم غيرها، ممن تعتمدهن إدارة الأوقاف التابع لها المسجد للإشراف على مصلى السيدات به، وتوجهها بخطاب مكتوب إليه، وذلك للإشراف على الالتزام بإجراءات التباعد.

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