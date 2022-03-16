جامعة حلوان توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ممدوح محمود مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقام بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ممثلا عن جامعة حلوان لإعداد البروتوكول واستيفاء مراحل وإجراءات توقيعه الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وقام بالتنسيق ممثلا عن الهيئة العامة لتعليم الكبار للإعداد للبروتوكول الأستاذة نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة .
وجاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى التوظيف الثامن عشر لتشغيل خريجي جامعة حلوان الذى عقد اليوم فى رحاب مجمع الفنون والثقافة داخل الجامعة.
أكد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة أن البروتوكول يأتى إيمانا بدور الجامعات المصرية بكل كلياتها للمشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة في القضايا القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نمو وتطور المجتمع المصري لذا قامت جامعة حلوان متمثلة في كلياتها المعنية بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.
كما أوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا أن البروتوكول يهدف إلي تحقيق شراكة متبادلة بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار بما يسمح لطلاب كليات جامعة حلوان العريقة الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية من خلال التعاقد على فصول محو الأمية بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بنظامين أحدهما نظام التعاقد على الفصول الحر والأخر نظام التعاقد على الفصول التنشيطية .
وقد تضمن البروتوكول ثمانية بنود تضمنت أوجه التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار ونظام العمل بفصول محو الأمية، وكذلك نطاق تنفيذ المشروع وأسلوب العمل، بالاضافة إلى النواحي الإدارية والمؤسسية بين الجهتين والحوافز التشجيعية التي يحصل عليها الطلاب عقب نجاحهم في تحرير عدد من المواطنين من الأمية وذلك تشجيعا لهم وتحفيزا لأقرانهم للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر .