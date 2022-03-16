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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المخابز تقترح صرف العيش السياحي بـ كارت تمويني

رغيف العيش
رغيف العيش

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إن الوزير التموين أخبره أنه سيتم الاجتماع قريبا لتحديد آليات وضع أسعار رغيف الخبز السياحي.


وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد إلى وجود ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، موضحا أن الدولة تتحمل 65 قرشا من تكلفة رغيف الخبز المدعم.

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وتابع «الحد الأدني لسعر رغيف الخبز الحر يصل إلى 75 قرشا في بعض المناطق»، مقترحا تخصيص كروت من وزارة التموين لصرف العيش السياحي من المخابز، وفقا للسعر الذي تحدده الدولة.


وأشاد باقتراح تحديد سعر الخبز لمدة 3 شهور قائلا «نحن في فترة مضطربة، من الممكن تطبيق هذه القرارات حتى استقرار الأوضاع».

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