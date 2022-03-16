نقل ٢٧٤أسرة من عشوائيات مصر القديمة إلى شقق مجهزة بمدينة الخيالة ..شاهد

أعلنت محافظة القاهرة ممثلة في المنطقة الجنوبية عن الانتهاء من اخلاء ٩ عقارات بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة وهدمهم، باجمالي ٣٢ اسرة مستحقة ليكون اجمالي ما تم اخلاءه وهدمه حتى الأن ٧٩ عقارا من اجمالي ٥٢٠ عقارا، شملت اخلاء ٢٧٤ اسرة مستحقة من اجمالى ١٦٦٠ اسرة مقرر اخلاءهم.

وتجرى الاعمال وسط فرحة الأهالي بنقلهم لمساكن حضارية جديدة بمشروع كومباوند الخيالة المتكامل الخدمات والمجهز بالكامل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بنقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة والخطرة وجارى تسكين باقي الأسر تباعاً.

وأكدت المحافظة أن الدولة تعمل على تغيير حياة مواطنى هذه المناطق من خلال تسكينهم بوحدات سكنية بالمدن الحضارية الجديدة التي أقامتها الدولة والتي تبعد بضع كيلومترات قليلة عن اماكن اقامتهم الاصلية من خلال الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة وتحرير ألالاف الأسر التي كانت حبيسة للعشوائية والخطر الداهم والمناطق غير المؤهلة للحياة .

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لائقة للمواطنين واستكمال اعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون والذى يحمل في طياته عاصمة جديدة وبصمة مبهرة لتاريخ عريق وبعدا تراثيا عظيما وموقعا اثريا من الطراز الاول.

WhatsApp Image 2022-03-16 at 7.49.26 PM (1)

WhatsApp Image 2022-03-16 at 7.49.26 PM

WhatsApp Image 2022-03-16 at 7.49.27 PM (1)

WhatsApp Image 2022-03-16 at 7.49.27 PM (2)

WhatsApp Image 2022-03-16 at 7.49.27 PM (3)

WhatsApp Image 2022-03-16 at 7.49.27 PM

WhatsApp Image 2022-03-16 at 7.49.28 PM (1)