قطّع جسدها إلى أشلاء.. الداخلية السعودية تعدم مواطنا قتل زوجته بالدمام

نفذت وزارة الداخلية السعودية ، اليوم، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الدمام -سعودي الجنسية- كان قد أقدم على قتل زوجته -ليبية الجنسية- وذلك بتقطيع جسدها إلى أشلاء.

وأصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، حيث أشارت الي قيام مهند بن علي بن إبراهيم العسيري -سعودي الجنسية- بقتل زوجته رحاب علي محمد الهمالي -ليبية الجنسية- وذلك بتقطيع جسدها إلى أشلاء.

وقالت الوزارة في بيانها : بفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ مهند بن علي بن إبراهيم العسيري اليوم الأربعاء بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

كما أعلنت وزارة الداخلية تأكيدها للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم محذرة في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.