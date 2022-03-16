شقيق الزوج المعذب على يد زوجته: أخويا منتحرش.. ومراته وعشيقها ضربوه بالشاكوش..فيديو

قال شقيق الزوج، الذي كبلته زوجته، وعذبته بمساعدة عشيقها، إن شقيقي بعد أن سقط من الدور الثالث، كان “مدير المستشفى نفسه بيقول ادعيله، خاصة أن أخي كان لايزال على قيد الحياه قبل وفاته، ولكنه كان فاقد النطق”.

وأضاف شقيق الزوج، خلال لقاء له ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، أن "زوجته وعشيقها ضربوا اخويا بالشاكوش، وهما اللي اعتدوا على أخويا وهو منتحرش لأنه كانت عينه مقفولة من الضرب" .

وتابع شقيق الزوج، الذي كبلته زوجته، وعذبته بالتعاون مع عشيقها، أنه كان “المفروض من زوجي أخي لو هي مش عايزة تعيش مع اخويا تطلب الطلاق، ولو انتى ماخُفتيش على اخويا ماخُفتيش على عيالك؟ ”.

وأشار “أنا مرتحتش الا لما خدته من مستشفى ام المصريين وسلمته للمشرحة بإيديا”.