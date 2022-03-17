سيحصل على 26 مليون استرليني.. إبراهيم هلهول يوضح آخر مستجدات تجديد عقد محمد صلاح

قال الكابتن إبراهيم هلهول، المدرب بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن محمد صلاح باق ومستمر مع نادي ليفربول، متابعا:" الطرفان متوافقان وحاليا يتم الاتفاق فقط على الملبغ النهائي".

وأضاف "إبراهيم هلهول" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن محمد صلاح سيحصل في ليفربول على ما يقارب من 26 مليون استرليني سنويا، وبعد خصم الضرائب سيحصل على 20 مليون، متابعا:"هذا المبلغ غير كافي بالنسبة لصلاح".

وأكمل: محمد صلاح أفضل لاعب في العالم ويستحق أن يحصل على مبلغ كبير يستحقه، متابعا:" الكرة في ملعب صلاح وهي مسألة وقت".

واسترسل:" محمد صلاح سيكون من عظماء الدوري الإنجليزي".