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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السوبرانو أميرة سليم تغني "الحلوة دي" على مسرح "معكم منى الشاذلي" ..فيديو

أميرة سليم
أميرة سليم

قالت السوبرانو أميرة سليم ،  إن الأغاني التي اقدمها لسيد درويش أقوم بإضافة شيء خاص بي لها مؤكدة أن هذا يتم دون المساس بعمق السيد درويش في الأغاني .

وأضافت  السوبرانو اميرة سليم  خلال لقائها في برنامج  " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أنها قامت بتقديم اغنية " الحلوة دي " بطرقة خاصة ومميزة لانها لا يجب ان تغنيها كما يفعل جميع المغنيين لن تضيف شىء من قبلها علي الاغنية

وقدمت السوبرانو اميرة سليم  بتقديم  أغنية " الحلوة دي " علي مسرح " معكم مني الشاذلي " بطريقتها الخاصة والتي تختلف عن جميع الفنانين .

معكم منى الشاذلى منى الشاذلى السوبرانو أميرة سليم أميرة سليم لسيد درويش أغنية الحلوة دي

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