السوبرانو أميرة سليم تغني "الحلوة دي" على مسرح "معكم منى الشاذلي" ..فيديو

قالت السوبرانو أميرة سليم ، إن الأغاني التي اقدمها لسيد درويش أقوم بإضافة شيء خاص بي لها مؤكدة أن هذا يتم دون المساس بعمق السيد درويش في الأغاني .

وأضافت السوبرانو اميرة سليم خلال لقائها في برنامج " معكم مني الشاذلي " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، أنها قامت بتقديم اغنية " الحلوة دي " بطرقة خاصة ومميزة لانها لا يجب ان تغنيها كما يفعل جميع المغنيين لن تضيف شىء من قبلها علي الاغنية

وقدمت السوبرانو اميرة سليم بتقديم أغنية " الحلوة دي " علي مسرح " معكم مني الشاذلي " بطريقتها الخاصة والتي تختلف عن جميع الفنانين .