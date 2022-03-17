عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول إدارة الفريق البحثي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر مارس  2022، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .

ومن هذه الدورات يتابع المركز دورة ادارة الفريق البحثي يومي الاحد والاثنين 20 : 21  مارس 2022‪ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية مساء .


ونوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


ويتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جامعة حلوان الدورات التدريبية مركز تنمية قدرات الدكتور ممدوح مهدي نظام الاون لاين أعضاء هيئة التدريس والقيادات مجموعة البرامج التدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 17 مارس 2022

مازيراتي تشوق عملائها لـ "جريكال 2022" بصورة جديدة

أخبار التكنولوجيا|إضافة خاصية كورونا المنتظرة في تحديث آبل الجديد.. ميزة مذهلة تساعدك في العثور على هاتفك الأندرويد حال فقدانه أو سرقته

أخبار الفن| معلومات لا تعرفها عن دينا الشربيني.. بسمة وهبة تهاجم ويجز

أخبار السيارات | أسعار ومواصفات نيسان موديل 2022 فى مصر.. تعرف على السيارات الحاصلة على جوائز احتفالية الأفضل 2022 بمصر.. مزاد جديد لسيارات النقل البري

أواخر الشتاء| انتهاء الموجة الباردة.. كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والله عيب| بدلة ويجز تفتح عليه النار.. من وراء هذه الإطلالة؟

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

شاب السبب .. لوسي : أصبت بتهتك في الأنسجة | خاص

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

فيديو

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ