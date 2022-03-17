صاحب محل عطارة بمطروح: ياميش رمضان زاد 20% عن العام الماضي

تعرف على اسعار الياميش في مطروح

يعد الياميش أحد المنتجات المميزة لشهر رمضان، والتى تحرص الأسر على شرائها فى هذا الشهر الكريم، خاصة مع تنوعها وتتناسب مع كل الأذواق.

“صدى البلد” تجول فى الأسواق بمدينة مرسى مطروح للتعرف على أسعار وأنواع الياميش.



يقول صبحى كمال العطار، صاحب أحد أشهر محال العطارة في مطروح، إنه تم عرض الياميش أمام المواطنين من بداية شهر شعبان لإعطاء فرصة للأهالى للشراء قبل شهر رمضان، مشيرا إلى تنوع أصناف الياميش سواء المحلية أو المستوردة.

وعن أشهر الأصناف التى يقبل الأهالى على شرائها، أكد أن من أهم هذه الأصناف القراصيا والمشمشية والعرقسوس أو الخروب وقمر الدين بأنواعه المختلفة المصرى والمستورد، والبلح السيوى والناشف الأسوانى والزبيب المصرى والإيرانى والتمر الهندى وجوز الهند، بالإضافة إلى المكسرات بأنواعها، خاصة عين الجمل والبندق واللوز.

وعن أسعار الياميش في أسواق مطروح، أوضح صبحى أن أسعار الياميش زادت بالمقارنة بالعام الماضى بزيادة حوالى 20%، لافتا إلى أنه تم عرض جميع المنتجات أمام المستهلكين.

وذكر أن الإقبال على التمور والبلح والياميش في المحافظة يتزايد يوميا كلما اقترب شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أن تمور سيوة بأنواعها المختلفة والبلح الأسواني هي أكثر الأنواع عليها إقبالًا من المواطنين.

ونوه إلى أن الشراء لا يقتصر على أبناء مطروح فقط، ولكن يقبل على الشراء أبناء المحافظات الأخرى والليبيين نظرا للشهرة الكبيرة التي تحظى بها تمور مطروح والتي تصدر للدول العربية، لافتا إلى أن الشراء لا يقتصر على التمور والياميش ولكن يقبل المواطنون أيضا على شراء العطارة والأعشاب.

https://youtu.be/oLARSuXU2Yk

ياميش رمضان فى مطروح