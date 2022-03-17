كلوب: صلاح كان يعاني من الإصابة ولم يشارك سوى في مران وحيد

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر غياب محمد صلاح نجم الفريق عن التشكيل الأساسي للفريق أمام أرسنال .

وأكد كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ميرر الانجليزيه أن كل شىء علي ما يرام ولكن محمد صلاح كان يعاني من الإصابة ولم يشارك سوي في مران وحيد قبل المباراة .

وأضاف أن هناك تغييرات أجراها خلال المباراة وأشرك محمد صلاح مشددا أنه فضل بقائه على دكة البدلاء قليلا .

وتابع أن يفضل الاعتماد على اللاعبين الجاهزين خلال المباريات لذلك فضل الإبقاء علي محمد صلاح حتي لا يتعرض للإصابة مره اخري مشددا أن الأمور كلها علي خير ما يرام .



اقتنص ليفربول فوزا غاليا أمام آرسنال بهدفين دون رد فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع ال٢٧ من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة ٥٤ بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء نجح جوتا في تحويلها إلى داخل شباك أرسنال ليتقدم لليفربول.

وجاء الهدف الثاني فى الدقيقة ٦٢ من إنطلاقة من روبرتسون داخل منطقة الجزاء يرسلها عرضية أرضية يقابلها فيرمينيو بتسديدة على يسار حارس أرسنال إلى داخل الشباك.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى النقطة ٦٩ فى وصافة الدوري الإنجليزي خلف مان سيتي المتصدر برصيد ٧٠ نقطة.

بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة ٥٤ فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري.

وشارك محمد صلاح في الدقيقة ٥٤ من زمن اللقاء ليثبت سلامته قبل مواجهة مصر المرتقبة أمام السنغال.