عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المواطن أكس أول ظهور.. في عيدها.. معلومات لا تعرفها عن دينا الشربيني

دينا الشربيني
دينا الشربيني

يحل اليوم الخميس ١٧ مارس، عيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، والتي اتمت عامها الـ ٣٦، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة على مدار مشوارها الفني.

ظهرت الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى على شاشة التلفاز، كمذيعة من خلال برنامج «شبابيك» عام 2006، وبعد ذلك قررت العمل في التمثيل، وشاركت بعد ذلك في عدد من الفرق المسرحية.

دينا الشربيني

كان أول ظهور في عالم التمثيل للفنانة دينا الشربيني من خلال مسلسل «المواطن أكس»، مع الفنان إياد نصار وعمرو يوسف عام 2011، لتتوالى بعد ذلك أعمالها الفنية منها «طرف ثالث، حكايات بنات، موجه حارة، تحت الأرض، زين ».

وفي عالم السينما كان الظهور الأول لدينا الشربيني من خلال فيلمي «الحفلة» مع احمد عز وروبي، و«سمير أبو الليل» مع أحمد مكي ونيكول سابا.

في عام 2017، نشرت إحدى الصحف خبر زواج عمرو دياب، بدأ في ذلك الحين رصد صور لقاءات بين عمرو دياب ودينا الشربيني في أماكن عامة.

عمرو دياب ودينا

على الرغم من حرص الثنائي إخفاء العلاقة بينهما إلا انهما كانا يتواجدان سويًا في العديد من الحفلات، والأماكن العامة، لتزداد حولهم الشائعات خاصة بعد أن نشر المنتج أحمد السيد صورة له مع دينا الشربيني وكتب عليها «مبروك».

فيديو على تيك توك.. دينا الشربيني تروي معانات الأمهات قبل رمضانً.. شاهد

دينا الشربيني تروج لـ مسلسل المشوار بنشر الأفيش الرسمي على إنستجرام

غنى الفنان عمرو دياب، أغنية «برج الحوت»، الأغنية التي أثارت تساؤلات كثيرة، وبحث عن صاحبة الأغنية، إلى ان أعلنت بوسي شلبي أن صاحبة برج الحوت هي دينا الشربيني، وفي إحدى الحفلات لـ عمرو دياب عام 2018، فاجأ دياب الجمهور بأن ذهب في الكواليس وأخرج دينا منها، وقال: «برج الحوت أهو»، وحضنته على المسرح أمام الجمهور، وكانت تلك المرة الأولى التي يصرح فيها عمرو بأن دينا الشربيني هي برج الحوت.

في عام 2020 ظهرت دينا الشربيني وعمرو دياب في عدد من الأعمال منها الفيديو كليب الخاص بأغنية «أماكن السهر»، وظهورهم سويًا في حملة إعلانية، لكن مع نهاية العام بدأ الحديث يدور حول انفصال الثنائي عن بعضهم البعض، لكنهما لم يعلقا أبدًا عن الامر.

دينا

تخوض دينا الشربيني، السباق الرمضاني المقبل بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “المشوار” بجانب الفنان محمد رمضان.

 

مسلسل المشوار تدور أحداثه حول قضية الاتجار في الآثار، وما يتمخض عن هذه التجارة غير الشرعية من إهدار أموال هائلة على البلد، وأيضا ظهور أصناف من الأغنياء الذين يمتلكون مبالغ نقدية عارمة بشكل كبير، يستغلون هذه الثروات في نشاطات غسيل الأموال، وأيضا التجارة في الممنوعات أنواعها كافة.

ويشارك في بطولة مسلسل المشوار مع محمد رمضان، كل من دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين. 

قنوات العرض : dmc  - mbc  - منصة watch it عدد الحلقات : 30 حلقة.

كواليس العمل : تعد تلك المرة الاولي منذ أكثر من 3 سنوات التى تستغنى فيها الفنانة دينا الشربينى ع تقديم البطولة المطلقة ، حيث تظهر فى الاحداث زوجة الشخصية التى يلعبها الفنان محمد رمضان. 

دينا الشربيني الفنانة دينا الشربيني سمير أبو الليل أماكن السهر السباق الرمضانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

بنسبة خمسة جنيهات.. التموين تزف بشرى سارة: تراجع أسعار البيض والدواجن

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 16/ 3/ 2022

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

الطماطم بجنيه .. محافظ بورسعيد يفاجئ عزة مصطفى بأسعار السلع

أوكرانيا تعلن التوصل إلى نوع من التسوية في المفاوضات مع روسيا

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

موضوعات متعلقة

معلومات عن برود أنتزوليس صاحب إطلالة ويجز الغريبة في السعودية

شاهد.. الإعلان الرسمي لمسلسل جوقة عزيزة

هيثم سعيد يطرح أغنية "قادرين" بحفل افتتاح كأس العالم للجمباز

غداً.. حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية

الإعلان الرسمي لمسلسل المشوار لـ محمد رمضان تريند رقم 2 على يوتيوب

التليفزيون أقل في الترتيب| بشرى لـ صدى البلد : أنا نجمة سينما

وزيرة الثقافة تتفقد الإصدار الأول من معرض المشهد بمجمع الفنون

غداً.. حفل حسن أبو الروس في لبنان

ترشيحاتنا

مزاد جديد للسيارات بالمظاريف المغلقة فى مصر.. تفاصيل

شبانة: شركة الكرة بالأهلي حددت 4 شروط متعلقة بمصير أليو بادجي

كلوب: صلاح كان يعاني من الإصابة ولم يشارك سوى في مران وحيد

والله عيب| بدلة ويجز تفتح عليه النار.. من وراء هذه الإطلالة؟

ليلة النصف من شعبان .. فضل صيامها وقيام ليلها

تقنية طبية جديدة يمكنها التحكم في مناعة الورم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج انسداد الأنف عند الأطفال

شاب السبب .. لوسي : أصبت بتهتك في الأنسجة | خاص

للجلدية والصدرية والأنفية.. أسباب الحساسية وعلاجها بالأعشاب

رجاء الجداوي.. مسيرة حافلة بالأعمال.. قصة زواجها ورحلة معاناتها مع كورونا

فيديو

فنانة بديلة دنيا سمير غانم في مسلسل الكبير أوي..تعرف عليها

دماء في شهر العسل.. سمر ضحية زواج القاصرات بسبب مصروف المنزل بالقليوبية “فيديوجراف”

بناء على توجيهات الرئيس| القوات المسلحة تجهز مليون حصة غذائية لتوزيعها بالمحافظات

مبادرة حياة كريمة.. توزيع مليون كرتونة بمناسبة شهر رمضان

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

علاء حيدر

مولد السلاح النووي

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ