المواطن أكس أول ظهور.. في عيدها.. معلومات لا تعرفها عن دينا الشربيني

يحل اليوم الخميس ١٧ مارس، عيد ميلاد الفنانة دينا الشربيني، والتي اتمت عامها الـ ٣٦، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة على مدار مشوارها الفني.

ظهرت الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى على شاشة التلفاز، كمذيعة من خلال برنامج «شبابيك» عام 2006، وبعد ذلك قررت العمل في التمثيل، وشاركت بعد ذلك في عدد من الفرق المسرحية.

دينا الشربيني

كان أول ظهور في عالم التمثيل للفنانة دينا الشربيني من خلال مسلسل «المواطن أكس»، مع الفنان إياد نصار وعمرو يوسف عام 2011، لتتوالى بعد ذلك أعمالها الفنية منها «طرف ثالث، حكايات بنات، موجه حارة، تحت الأرض، زين ».

وفي عالم السينما كان الظهور الأول لدينا الشربيني من خلال فيلمي «الحفلة» مع احمد عز وروبي، و«سمير أبو الليل» مع أحمد مكي ونيكول سابا.

في عام 2017، نشرت إحدى الصحف خبر زواج عمرو دياب، بدأ في ذلك الحين رصد صور لقاءات بين عمرو دياب ودينا الشربيني في أماكن عامة.

عمرو دياب ودينا

على الرغم من حرص الثنائي إخفاء العلاقة بينهما إلا انهما كانا يتواجدان سويًا في العديد من الحفلات، والأماكن العامة، لتزداد حولهم الشائعات خاصة بعد أن نشر المنتج أحمد السيد صورة له مع دينا الشربيني وكتب عليها «مبروك».

غنى الفنان عمرو دياب، أغنية «برج الحوت»، الأغنية التي أثارت تساؤلات كثيرة، وبحث عن صاحبة الأغنية، إلى ان أعلنت بوسي شلبي أن صاحبة برج الحوت هي دينا الشربيني، وفي إحدى الحفلات لـ عمرو دياب عام 2018، فاجأ دياب الجمهور بأن ذهب في الكواليس وأخرج دينا منها، وقال: «برج الحوت أهو»، وحضنته على المسرح أمام الجمهور، وكانت تلك المرة الأولى التي يصرح فيها عمرو بأن دينا الشربيني هي برج الحوت.

في عام 2020 ظهرت دينا الشربيني وعمرو دياب في عدد من الأعمال منها الفيديو كليب الخاص بأغنية «أماكن السهر»، وظهورهم سويًا في حملة إعلانية، لكن مع نهاية العام بدأ الحديث يدور حول انفصال الثنائي عن بعضهم البعض، لكنهما لم يعلقا أبدًا عن الامر.

دينا

تخوض دينا الشربيني، السباق الرمضاني المقبل بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “المشوار” بجانب الفنان محمد رمضان.

مسلسل المشوار تدور أحداثه حول قضية الاتجار في الآثار، وما يتمخض عن هذه التجارة غير الشرعية من إهدار أموال هائلة على البلد، وأيضا ظهور أصناف من الأغنياء الذين يمتلكون مبالغ نقدية عارمة بشكل كبير، يستغلون هذه الثروات في نشاطات غسيل الأموال، وأيضا التجارة في الممنوعات أنواعها كافة.

ويشارك في بطولة مسلسل المشوار مع محمد رمضان، كل من دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، أحمد مجدي، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

قنوات العرض : dmc - mbc - منصة watch it عدد الحلقات : 30 حلقة.

كواليس العمل : تعد تلك المرة الاولي منذ أكثر من 3 سنوات التى تستغنى فيها الفنانة دينا الشربينى ع تقديم البطولة المطلقة ، حيث تظهر فى الاحداث زوجة الشخصية التى يلعبها الفنان محمد رمضان.