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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل تدريبية على الإستخدام الأمثل للدم ومشتقاتة بالدقهلية

ورشة عمل
ورشة عمل

 نظمت مديرية الصحة بالدقهلية ورشة عمل تدريبية على الإستخدام الأمثل للدم ومشتقاته وذلك بالتعاون مع مركز نقل الدم الإقليمي بحضور اكثر من 40 متدرب من الاطباء والكيميائيين وفنيي بنوك الدم التجميعية والتخزينية بمستشفيات الدقهلية . 

جاء ذلك تحت رعاية  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وتعليمات الدكتورة هبه الشريف مدير ادارة الطب العلاجي والدكتورة فاتن فتحي مدير اداره بنك الدم بالمديرية .

فيما يهدف التدريب الي اعداد فرق مدربة علي اعمال نقل الدم ومشتقاته وتوفير دم آمن وكافٍ وذلك طبقاً للمعايير القومية لنقل الدم والمشتقات والتعامل الامثل مع المتبرعين الشرفيين لتحفيزهم علي التبرع بالدم بصفة دورية حيث أن قربة دم من متبرع واحد لها أن تقوم بإنقاذ أكثر من ثلاث مرضى.

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