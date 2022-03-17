بإسلوب الخطف .. ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمول من المواطنين حال سيرهم بالطرق العامة بأسلوب "الخطف" وبإستخدام دراجة نارية

المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (6) وقائع بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة قليوب وأرشدا عن( 3 هواتف محموله) وأضافا بتصرفهما فـى 3 هواتف لعميلهم "سئ النية " (مالك محل هواتف محموله كائن بدائرة قسم شرطة قليوب - مقيم بدائرة قسم شرطة قليوب ) تم إستهدافه وأمكن ضبطه والهواتف المستولى عليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.