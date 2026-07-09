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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية: اعتماد "GAHAR" لمركز الكلى بالمنصورة تتويج لريادة الجامعة طبيا

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

أشاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحصول مركز الكلى وأمراض المسالك البولية بجامعة المنصورة على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، معتبرا أن هذا الإنجاز يمثل محطة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي، ويجسد التزام المركز بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى وإدارة المخاطر.

ووجه المحافظ التهنئة  إلى الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والعالم الجليل الدكتور محمد غنيم مؤسس مركز الكلى، وإلى الدكتور باسم صلاح مدير المركز، وكافة الأطباء والتمريض والعاملين، مثمناً جهودهم في ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر.

وأكد "مرزوق" أن هذا الصرح الطبي العريق، الذي يعد أحد أبرز المراكز المتخصصة في الشرق الأوسط وأفريقيا، كان نواة الانطلاقة الطبية لجامعة المنصورة، التي تحولت اليوم إلى منظومة صحية متكاملة تخدم ملايين المرضى، واعتبر أن حصول المركز على الاعتماد يعزز تنافسية المستشفيات الجامعية ويدعم استراتيجية الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية.

واشاد  المحافظ بدور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وفرق الجودة، مثنياً على الروح الجماعية التي قادت إلى استيفاء كافة متطلبات الاعتماد وتحقيق هذا النجاح المتميز.

الدقهلية محافظه المنصورة الجامعه

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