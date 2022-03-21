التربية الرياضية بالإسكندرية تنظم يوما علميا رياضيا لجامعة سنجور

استقبل الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية في الإسكندرية الدكتور باتريك زونو، رئيس قسم الصحة العامة بجامعة سنجور والوفد المرافق له وعددا من طلاب جامعة سنجور، لقضاء يوم علمي، رياضي، ترفيهي بكلية التربية الرياضية أبوقير.

وخلال اليوم، تم عقد عدد من ورش العمل عبر برنامج زووم بمشاركة لفيف من الأساتذة داخل مصر وخارجها تحدثوا عن الصحة والرياضة وأهميتهم في حياة الإنسان بمختلف الأعمار، كما تم إقامة حفل موسيقي، وجولة داخل ملاعب الكلية لاستعراض الأنشطة والرياضات المتاحة لدى كلية التربية الرياضية بأبوقير، شرقي الإسكندرية.

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وكانت كلية التربية بأبى قير قد نظمت ماراثون يوم الجمعة الماضى ضمن فعاليات اليوم العالمي للفرانكفونية لإعلاء روح الإخاء والمشاركة بين الطلاب المصريين والطلاب الأفارقة من جامعة سنجور.

يأتي هذا فى إطار توجهات الدولة المصرية بالاهتمام بالصحة والرياضة، وتحت رعاية الدكتور أشـرف صبـحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، واستكمالا للاحتفالية المقامة بمناسبة اليوم العالمي للفرانكفونية.