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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

القباج: أول هدية عيد أم حصلت عليها ما زلت أحتفظ بها| شاهد

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج: إن أول هدية حصلت عليها من ابنتها مريم كانت "نوت بوك " بها رسومات جميلة أهدتها لها  .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال لقائها لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أنها محتفظة ، حتى الآن ، بالجوابات التي كان يكتبها لها أبناؤها ، ورسوماتهم في المدرسة .

كما أعلنت نيفين القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالي: سهير عبد السلام علي محمد الأولي علي محافظة المنوفية، وميرفت عويضة ميخائيل عويضة الأولي على محافظة بورسعيد، وفاطمة إسماعيل محمد الصيفي الأولي على محافظة البحيرة، ورباب عبد الحي عوض عبد الحافظ الأولى على محافظة كفر الشيخ، ونجلاء محمد الخضري الأولي على محافظة القاهرة، وهناء محمد عبد العزيز بسيوني الأولي علي محافظة الغربية، وأميمة محمد محمد الخواص الأولي علي محافظة الإسماعيلية، وعلية عبد الهادي أبو الليل عبد الرحمن الأولي علي محافظة أسيوط، وهدي محمد علي يونس الأولي علي محافظة الجيزة، وصفاء أحمد صابر حفني الأولي علي محافظة الأقصر.

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج برنامج صباح الخير يا مصر توك شو

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