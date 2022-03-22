العراق.. اجتماع لقادة الإطار التنسيقي لبحث مستقبل البلاد

شهد العراق انعقاد اجتماعا لقادة الإطار التنسيقي، الذي عقد في منزل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم لتداول الاوضاع السياسية في البلاد، حيث أكد المجتمعون على اهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية".



وذكر البيان قائلا "ليس في متبنيات الاطار قضية اعادة الانتخابات ويرحب باي مبادرة وطنية لحل الازمة وانهاء حالة الانسداد السياسي".



وتابع، انه "يؤمن بمشاركة جميع الراغبين في تحمل مسؤولية البناء والاصلاح في المرحلة القادمة وعدم استبعاد اي طرف"، مبينا انه "لازال يشدد على ضمان حق المكون الاجتماعي الاكبر واعلان تشكيل الكتلة الاكبر وهو الحق الدستوري الاول، مؤكدا على المسار الديمقراطي وعدم التفرد بالسلطة واستبعاد الاخرين".



وشدد التنسيقي، على "اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة لوضع خارطتها الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين".



