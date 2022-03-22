مرحب بالدفء أخيرا .. مواقع التواصل تستقبل فصل الربيع بالاحتفالات في بريطانيا

من المتوقع أن تقفز درجات الحرارة فوق 20 درجة مئوية (68 فهرنهايت) هذا الأسبوع، مع عودة الأيام الأكثر دفئاً إلى بريطانيا وبداية الربيع.





وكانت عطلة نهاية الأسبوع الأشد دفئاً خلال العام، وسجلت درجات الحرارة 20.2 درجة مئوية في كينلوتشي، شمال غرب اسكتلندا، السبت، وهي أعلى درجة حرارة مسجلة حتى الآن خلال عام 2022.



وأعرب مسؤولون بخدمة الأرصاد داخل محطة «بي بي سي» وكذلك مكتب الأرصاد الجوية عن أن درجات الحرارة سترتفع لمستويات أعلى خلال الأسبوع المقبل مع دخول درجات الحرارة للمستويات الأولى من العشرينات من جديد.



ومن المتوقع أن يشهد جنوب إنجلترا وشمال غرب اسكتلندا سطوعاً لأشعة الشمس، مع ارتفاع درجات الحرارة من أقل عن العشرين بقليل إلى الذروة متمثلة في بدايات العشرينات، الأربعاء.



في هذا الصدد، قالت لويز لير، من خدمة الأرصاد في «بي بي سي» في تصريحات لصحيفة «ذي صن»: «كانت عطلة نهاية الأسبوع رائعة حتى الآن، فقد سجلت جميع الدول الأربع في المملكة المتحدة أكثر أيام العام دفئاً حتى الآن». وأضافت: «مع مرور الوقت وخلال الأيام المقبلة، من المحتمل أن يتزايد الدفء».



وقالت: «سيكون الطقس جافاً ومستقراً ومشمساً، مع احتمالات وصول درجات الحرارة لذروتها ما بين 15 و19 درجة في العديد من المناطق. سيستمر هذا الوضع خلال الأسبوع المقبل. ويمكن أن نعاين عودة درجات الحرارة إلى 20 درجة، ما يفوق بكثير ما يكون عليه الحال في هذا الوقت من العام».