مدحت شلبي يهاجم الجبلاية لتجاهلها الشركة الراعية قبل مباراة مصر والسنغال: تخبط إداري

هاجم الإعلامي مدحت شلبي، اتحاد الكرة المصري؛ بعد تجاهله الشركة الراعية للمنتخب، في الاجتماع الذي أقيم أمس، من أجل التنسيق لمباراة منتخب مصر والسنغال في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وقال شلبي في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورت”: هناك بعض الأمور في اتحاد الكرة “دمها تقيل” ومثيرة للدهشة؛ لأنه عندما يكون هناك اجتماع مهم، يجب أن يحضر كل الأطراف الخاصة بتنظيم مباراة منتخب مصر والسنغال، حيث عقد الاجتماع أمس، وتغافل الاتحاد وجود الشركة الراعية، التي قامت بمجهودات جبارة مع المنتخب، وآخرها نقل المشجعين خلال بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

وتابع مستنكرا غياب شركة تذكرتي عن اجتماع أمس، رغم دورها الكبير مع المنتخب المصري في تنظيم جميع المباريات: “هناك تخبط إداري في اتحاد الكرة، على سبيل المثال، كيروش طلب حضور الإعلام لتدريب منتخب مصر أمس، لمدة ربع ساعة، من الخامسة إلى الخامسة والربع؛ ولكن تم إبلاغ الصحفيين الساعة الثالثة عصرا”.

وأضاف: “ إضافة إلى نشر أخبار للتدريبات بصور قديمة منذ 3 أشهر من بطولة كأس العرب، لكن لا يوجد مصور لمنتخب أو حتى منسق إعلامي، على غرار جميع المنتخبات”.

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين مصر والسنغال، يوم 29 مارس، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب ديامنيديو بالعاصمة السنغالية داكار.

وتعد مواجهة السنغال “ثأرية” بالنسبة لمنتخب مصر، حيث خسر المنتخب الوطني نهائي أمم إفريقيا “مؤخرا” أمام أسود التيرانجا بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتشهد مباراة مصر والسنغال، مواجهة خاصة بين “ثنائي ليفربول” محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني مهاجم السنغال.