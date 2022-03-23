الصين: مستعدون لزيادة التعاون مع العالم الإسلامي .. وعلاقاتنا بمصر متينة

أكدت الصين استعدادها للارتقاء بالتضامن والصداقة والتعاون مع العالم الإسلامي إلى مستوى جديد، مشددة على متانة العلاقات مع مصر.

وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي إن الصين والعالم الإسلامي يتشاركان علاقات تقليدية طويلة، وإن الجانبين يدعمان بعضهما البعض في القضايا التي تتعلق بالمصالح الجوهرية لكل منهما.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في باكستان، أن الصين مستعدة لاغتنام حضور الدورة فرصة للارتقاء بالتضامن والصداقة والتعاون مع الدول الإسلامية إلى مستوى جديد.

وأشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي، التي تمثل تضامن الدول الإسلامية واستقلالها، تعمل كجسر لتنمية العلاقات بين الصين والدول الإسلامية.

على جانب آخر، أكد وانج في اجتماعه مع نظيره المصري سامح شكري أن الصين ومصر تتمتعان بصداقة عميقة وثقة متبادلة متينة.

وأوضح أن التجارة الثنائية بين الصين ومصر زادت العام الماضي بنسبة 37% رغم جائحة كورونا، ما يدل على الطبيعة شديدة التكامل للاقتصادين.

وأشار إلى أن البلدين عملا معا لبناء أول خط إنتاج في إفريقيا للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما أظهر صداقتهما التقليدية وأثري مفهوم شراكتهما الاستراتيجية الشاملة.

وأكد أن الصين "تعتبر العلاقات مع مصر على الدوام أولوية دبلوماسية في الشرق الأوسط وإفريقيا".

وشدد وانج على أن الصين تدعم مصر في إنجاح (كوب27) وضمان تحرك الاستجابة العالمية لتغير المناخ في الاتجاه الصحيح.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الحرب الأوكرانية، واتفقا على احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، والالتزام بحل شامل للأزمة الحالية.

في سياق آخر، أشار المسؤول الصيني إلى أن بلاده ستقدم 300 مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الإسلامية، وستدعم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في إفريقيا لمكافحة الجائحة.