أسامة عرابي: تريزيجيه قد يلعب أساسيًا أمام السنغال.. وعلى الجماهير التشجيع بقوة

قال أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الجماهير سيكون عليها عبء كبير خلال مباراة السنغال، وأن عليهم التشجيع الدائم طوال اللقاء.

وأضاف "عرابي" في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تريزيجيه قد يلعب أساسياً في تشكيل منتخب مصر أمام السنغال على حساب لاعب من خط الوسط".

وتابع نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق: "علينا الصبر في مباراة الذهاب وعدم تلقي أي هدف، الفريق الذي سيصعد من مصر والسنغال سيفعلها بصعوبة".

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرّر أن يقام لقاء الإياب بين مصر والسنغال، يوم 29 مارس، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب ديامنيديو بالعاصمة السنغالية داكار.

وتعد مواجهة السنغال “ثأرية” بالنسبة لمنتخب مصر، حيث خسر المنتخب الوطني نهائي أمم إفريقيا “مؤخرًا” أمام أسود التيرانجا بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتشهد مباراة مصر والسنغال، مواجهة خاصة بين “ثنائي ليفربول” محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني مهاجم السنغال.