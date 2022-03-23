الحاج ضيوف عن مواجهة مصر والسنغال: مباراة بين أفضل فريقين بالقارة الإفريقية

تحدث الحاج ضيوف أسطورة الكرة السنغالية، عن مباراة منتخب مصر والسنغال ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا من بطولة كأس العالم 2022.

وقال الحاج ضيوف في تصريحات نشرها موقع "galsenfoot" السنغالي: "المباراة ستكون بين أفضل فريقين في القارة الأفريقية، آمل أن يلعب الفريقان بعضهما البعض من خلال اللعب النظيف".

وأضاف الحاج ضيوف: "سيقول المصريون لأنفسهم الوقت حان لإقصائهم السنغاليين من مونديال 2022، وهي مسابقة يطمح لها كل لاعبي كرة القدم".

وأوضح الحاج ضيوف: "يجب على السنغاليين والمصريين تأكيد الروح الرياضية، مثل هذه المباريات التي تحمل ضغوطا يعشقها جميع لاعبي كرة القدم العظماء".

وشدد الحاج ضيوف: "يجب على أسود السنغال أن يظهروا أنهم أبطال أفريقيا خلال مباراتي 25، و29 مارس".

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين مصر والسنغال، يوم 29 مارس، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب ديامنيديو بالعاصمة السنغالية داكار.

وتعد مواجهة السنغال “ثأرية” بالنسبة لمنتخب مصر، حيث خسر المنتخب الوطني نهائي أمم إفريقيا “مؤخرا” أمام أسود التيرانجا بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتشهد مباراة مصر والسنغال، مواجهة خاصة بين “ثنائي ليفربول” محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني مهاجم السنغال.