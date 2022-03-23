المنتخب يحدد 27 مارس للطيران إلى السنغال.. وخوض مران صباح يوم السفر

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات ببرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية ETC: "إن الجهاز الفني للمنتخب الوطني حدد ظهر يوم 27 مارس الجاري، موعدا للسفر إلى السنغال؛ لخوض مباراة الإياب في الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم.

وتابع شبانة: "قال الجهاز الفني للمنتخب إن الفريق سيجري مرانا خفيفا صباح يوم 27 على استاد الدفاع الجوي بعدها تتحرك البعثة لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السنغال".

وواصل شبانة: "أكد الجهاز الفني أن برنامج المنتخب في السنغال لم يتم الاستقرار عليه حتى الآن، وسيتحدد بناء على كواليس ونتيجة مباراة الذهاب في القاهرة المقرر لها الجمعة المقبل".

ويستضيف منتخب مصر نظيره السنغالي، يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب بين مصر والسنغال، يوم 29 مارس، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة”، على ملعب ديامنيديو بالعاصمة السنغالية داكار.

وتعد مواجهة السنغال “ثأرية” بالنسبة لمنتخب مصر، حيث خسر المنتخب الوطني نهائي أمم إفريقيا “مؤخرا” أمام أسود التيرانجا بركلات الحظ الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتشهد مباراة مصر والسنغال، مواجهة خاصة بين “ثنائي ليفربول” محمد صلاح قائد منتخب مصر، وساديو ماني مهاجم السنغال.