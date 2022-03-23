محافظ القاهرة: تذليل أي عقبات مع الشركات الحكومية أو القطاع الخاص

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على سعى المحافظة إلى تذليل أي مشكلات أو عقبات مع الشركات سواء كانت شركات محلية حكومية او خاصة أو القطاع الخاص الأجنبي.

ونوه محافظ القاهرة في تصريحات صحفية إلى أن المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تسوية وحل العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن المحافظة ترحب بتسوية وحل كل المشكلات الحالية مع شركات الإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة وفى انتظار استيفاء بعض الخطابات والمستندات للبدء في حل تلك المشكلات وتقريب وجهات النظر.

وأوضح المحافظ ان تلك الإجراءات تساهم في سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستنفذها الشركات خلال الفترة الحالية.