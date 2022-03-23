عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تذليل أي عقبات مع الشركات الحكومية أو القطاع الخاص

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على سعى المحافظة إلى تذليل أي مشكلات أو عقبات مع الشركات سواء كانت شركات محلية حكومية او خاصة أو القطاع الخاص الأجنبي.

ونوه محافظ القاهرة في تصريحات صحفية إلى أن المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تسوية وحل العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين  تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

اليوم.. محافظ القاهرة يكرم عددًا من الأمهات المثاليات بمدينة نصر


وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن المحافظة ترحب بتسوية وحل كل المشكلات الحالية مع شركات الإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة وفى انتظار استيفاء بعض الخطابات والمستندات للبدء في حل تلك المشكلات وتقريب وجهات النظر.

وأوضح المحافظ ان تلك الإجراءات تساهم في سرعة الانتهاء من المشروعات التي ستنفذها الشركات خلال الفترة الحالية.

القاهرة محافظ القاهرة الشركات القطاع الخاص المستثمرين رئيس الجمهورية المشكلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع ملحوظ .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-3-2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

ترخيص وصحة توقيع.. 5 شروط و4 أوراق للبناء في القرى بالقانون

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

موضوعات متعلقة

غدًا.. محافظ القاهرة يكرم عددًا من الأمهات المثاليات بحديقة العاشر بمدينة نصر

ترشيحاتنا

ضوابط التخلص من القمامة وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين..تفاصيل

أنا مظلومة عايزة أخرج| شاهد.. حنين حسام أمام المحكمة أثناء محاكمتها 

سفيرة روسيا لدى إندونيسيا: بوتين يعتزم حضور قمة العشرين

برلمانية: المهاجرون يعيشون في مصر كضيوف بين المواطنين ولاتوجد لهم مخيمات إيواء|صور

هاني توفيق: مصر لديها أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم

ماذا يحدث في المخ أثناء النوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ