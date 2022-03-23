3 مصادر أمريكية تكشف عن خطة بايدن لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة على الخطة الامريكية لإيواء اللاجئين، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد للكشف في وقت مبكر من هذا الأسبوع عن خطة لتسريع وتبسيط إعادة توطين بعض اللاجئين الأوكرانيين في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ستسمح الخطة للأوكرانيين ، وتحديداً النشطاء والصحفيين وغيرهم بدخول الولايات المتحدة بأمان على الأقل مؤقتًا.



وقالت المصادر إن ذلك سيعجل أيضا بلم شمل الأوكرانيين بأفراد الأسر المقيمة في الولايات المتحدة.

ذكرت المصادر إن السلطة الدقيقة التي سيستخدمها الرئيس جو بايدن لتسريع مرور الأوكرانيين لا تزال غير واضحة.



وأردفت المصادر بأن البيت الأبيض يدرس كلا من الإفراج المشروط لأسباب إنسانية ، وهي سلطة رئاسية لا تضمن الوضع القانوني الدائم ، وبرنامج تحديد الأولوية 2 ، الذي تم استخدامه للأفغان وغيرهم من الهاربين من مناطق الحرب.

قال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء إن بايدن "سيعلن عن المزيد من المساهمات الأمريكية في استجابة إنسانية منسقة لتخفيف معاناة المدنيين داخل أوكرانيا والاستجابة للتدفق المتزايد للاجئين". ورفض البيت الأبيض التعليق على تفاصيل الخطط.

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي يوم الإثنين إن بايدن سوف يشكر الرئيس البولندي دودا في رحلته القادمة إلى أوروبا لدور بولندا في استقبال اللاجئين و "التحدث عما يمكننا القيام به لمواصلة تقديم الدعم".

وأضافت بساكي أيضًا إن المناقشات الداخلية مستمرة في البيت الأبيض حول ما يمكن فعله للترحيب باللاجئين.

ولفتت بساكي الأسبوع الماضي الى إن إدارة بايدن سترحب باللاجئين لكنها تتوقع أن الغالبية سترغب في البقاء في أوروبا.