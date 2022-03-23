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رياضة

منتخب مصر مواليد 2006 يغادر الجزائر بعد التتويج بلقب دورة شمال إفريقيا

صدى البلد

تغادر الوفود الجزائر عائدة إلى بلادها اليوم الأربعاء بعد انتهاء منافسات دورة شمال إفريقيا بمشاركة منتخب مصر مواليد ٢٠٠٦ بقيادة محمد وهبة.

وحقق منتخب مصر  مواليد ٢٠٠٦ فوزا على نظيره منتخب الجزائر بهدف دون رد في إطار منافسات دورة شمال إفريقيا وتوج باللقب.

كان منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 حقق فوزا علي نظيره منتخب المغرب بهدف نظيف ضمن دورة شمال افريقيا للناشئين التي أقيمت بالجزائر.

وتصدر منتخب مصر الوطني مواليد ٢٠٠٦  جدول ترتيب البطولة ب 9 نقاط من 3 انتصارات.

وتغلب ناشئو الفراعنة تعلي نظيره التونسى بنتيجة 3-2 في أولي مبارياته كما فاز على ليبيا برباعية نظيفة فى ثاني لقاءاته بدورة اتحاد شمال إفريقيا.

وشارك ناشئو الفراعنة بقيادة محمد وهبة فى دورة شمال إفريقيا التي أقيمت فى الجزائر خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٣ مارس الحالي.

وأقيمت البطولة بمشاركة منتخبات الجزائر البلد المُضيف، مصر، تونس، المغرب وليبيا، فيما سجلت غياب منتخب موريتانيا.

وتقلد محمد وهبة منصب المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2006 فى شهر سبتمبر الماضي وتكليفه بالمهمة من جانب البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة.

وعقد محمد وهبة جلسة مع الجهاز المعاون لمنتخب الناشئين من أجل الاستقرار على العديد من اللاعبين المميزين في هذه المرحلة.

وخاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة معسكرا تدريبيا فاز خلاله على منتخب الإمارات بهدفين  في الودية ضمن خطة الجهاز الفنى لتقييم اللاعبين قبل المنافسات الرسمية.

وأحرز هدفي المنتخب عمر معوض لاعب النادي الأهلي ونجل سيد معوض نجم المنتخب الوطنى السابق.

وشهدت القائمة التي خاض بها منتخب الناشئين معسكر الامارات الذى أقيمت فعالياته خلال شهر فبراير الماضي 30 لاعبا منهم خمسة محترفين في الدوريات الأوروبية وهم:

تيبو جوبريل لاعب هوفنهايم الألماني وكريم أحمد نجم ليفربول الإنجليزي وسليم طلب المحترف بصفوف فريق هيرتا برلين الألماني وإبراهيم حجازي لاعب رايو فايكانو الإسباني وأمير صالح نجم فريق أوتريخت الهولندي.

عبد المنعم تامر (زد) - زياد هيثم (بيراميدز) - عمر كمال (الأهلي) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الرحمن علي (الزمالك) - آدم حسن (المقاولون العرب) - محمد نبيل (غزل المحلة) - علي نوفل (الزمالك) - إبراهيم عادل (الأهلي) - محمد عبد المنعم (زد) - يوسف محمود (بيراميدز) - محمد السيد (الزمالك) - يوسف إسلام (الأهلي) - محمد عبد الناصر (المقاولون العرب) - علي إيهاب (إنبي) - مروان محمود (زد) - هشام مصطفى (الأهلي) - عمر معوض (الأهلي) - محمد عبد المقصود (المقاولون العرب) - عمار وليد (الأهلي) - عمر خضر (زد) - عبد الرحمن هاني (وادي دجلة) - بشار أشرف (الإسماعيلي) - أحمد جبل (النجوم) - حيام عادل (الأهلي).

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