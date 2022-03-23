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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتعليمات محافظ أسوان.. طريق ومحور بديل بمدينة السباعية

محافظ اسوان
محافظ اسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على فتح محاور جديدة داخل المدن والقرى لتحقيق السيولة المطلوبة فى حركة المواطنين والمركبات وتخفيف مشقة التنقل تواكباً مع النهج الجديد الذى تنفذه الحكومة حالياً طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الإتجاه .

ويواصل المحافظ تكليفاته المستمرة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف خلق محاور وطرق مرورية بديلة تساهم فى تحقيق الربط المباشر بين كافة الإتجاهات الرئيسية والفرعية ، ولاسيما أن أسوان تعتبر محافظة طولية.

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ووجه المحافظ إلى ضرورة أن يتم إنشاء المحاور البديلة بشكل حضارى من أعمال الإنارة والتشجير والرصف لتكون بمثابة إضافة جمالية جديدة. 

وفى هذا الإطار تقوم الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال إنشاء طريق بديل للمدينة التى كانت تعتمد على طريق واحد فقط يمتد من شمالها إلى جنوبها بطول 4 كم ، ليبدأ الطريق البديل من مصرف حاجر السباعية المتفرع من الشارع الرئيسى بشمال المدينة شرقاً وصولاً إلى ترعة الساحل بعرض يصل إلى 10 متر ، وليمتد بعد ذلك إلى نهر النيل شرقاً.

وأشار محمود عليان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم التنسيق مع مسئولى الرى للإسراع بإدراج ترعة الساحل " مسار المحور الجديد " ضمن خطة تبطين الترع ، وكذا عقد لقاءات مع أصحاب وملاك الأراضى الواقعة بنطاق الطريق البديل حيث كانت هناك مشاركة مجتمعية جادة من الأهالى لتحقيق الصالح العام. 

ولفت إلى أنه سيصل بذلك ما بين محل التغطية وطريق المصرف شمالاً حتى طريق الشيخ تاج جنوباً لإستكمال أعمال المحور الجديد ، وهو الذى توازى مع تنفيذ أعمال التوسعة من خلال الإزالة لبعض المبانى والأشجار من جانبى الطريق ليكتمل المحور بربطه بين الشارع الرئيسى وترعة الساحل . 

وكلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق عمل لجنة حياة كريمة بمواصلةالجولات الميدانية لتفقد سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجارية بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) مع حصر المشروعات التى تم الإنتهاء منها بنسبة 100% تمهيداً لإفتتاحها لخدمة الأهالى والمواطنين بالشكل المطلوب ، بالإضافة إلى إزالة المعوقات والعقبات أولاًبأول لرفع نسب ومعدلات التنفيذ بباقى المشروعات الجارية .

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