لقطات تجسسية ترصد BMW M5 موديل 2024 أثناء اختبارها.. صور

تحكم سيارات الدفع الرباعي سوق صناعة السيارات لكن سيارات السيدان لم تمت بعد، لا يزال صانعو السيارات الألمان يقدمون عددًا كبيرًا من سيارات الأبواب الأربعة للمشترين للاختيار من بينها، ويمكن القول إن BMW M5 هي ملكهم جميعًا، ويعتبر الجيل القادم M5 متعمق في التطوير والاختبار، ورصدت عدسات التجسس عده نماذج أولية لسيارة اختبارية من فئة M الفاخرة اثناء اختبارها على نوربورجرينج نشرها موقع Motor1 العالمي.

لقطات تجسسية ترصد BMW M5 موديل 2024 اثناء اختبارها

لا يزال التمويه الثقيل يغطي السيارة من الخارج، لكن أشعة الشمس الساطعة تمنحنا فرصة لروؤية معالم الجزء الخارجي بحثًا عن أدلة حول ما يوجد تحت الغلاف، بالنسبة للمبتدئين هذا بالتأكيد M5، حيث لا يوجد نقص في الفرامل الكبيرة والإطارات العريضة ومنافذ العادم الرباعية في الخلف.

لقطات تجسسية ترصد BMW M5 موديل 2024 اثناء اختبارها

يكشف التكبير في الواجهة الأمامية عن بعض المطبات والمجارف المثيرة للاهتمام في الزوايا التي يمكن أن تكون مواصفات الإنتاج، لكن المصابيح الأمامية على الأرجح ليست كذلك، ونفس القصة في الخلف، وذلك على الرغم من وجود نموذج أولي أكثر صرامة في شكل الواجهة الخلفية.

لقطات تجسسية ترصد BMW M5 موديل 2024 اثناء اختبارها

تبدو السيارة الجديدة سريعة جداً، حيث يشير هذا إلى حدوث بعض التسارع الخطير، خاصة عند مقارنتها بالصور الأخرى في هذه المجموعة التي تظهر نفس السيارة على طريق عام، كانت التسريبات السابقة اشارت الى ان M5 ستحصل على مجموعة نقل حركة هجينة، وليس فقط لأن هذا النموذج الأولي موصوف بوضوح على أنه سيارة هجينة.

لقطات تجسسية ترصد BMW M5 موديل 2024 اثناء اختبارها

لا تزال سيارة BMW M5 الجديدة في وقت مبكر من عملية التطوير، وذلك على الأقل من منظور خارجي، حيث ظهرت أول رؤية للنموذج الأولي في يناير 2022، وقبل وصول M5، ستطلق BMW الفئة الخامسة الجديدة، وقد يحدث ذلك في وقت لاحق من هذا العام كنموذج 2023، لكننا لا نتوقع ظهور الجيل التالي من M5 حتى أواخر عام 2023 أو ربما حتى عام 2024.