أخبار التوك شو| الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح.. وأحمد موسى ينفعل على الهواء.. ونادية عمارة عن سبب غيابها: خضعت للعلاج لمدة سنة

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين نعرض لكم أبرزها:

أجواء شتوية.. الأرصاد: طقس الـ 48 ساعة المقبلة أمطار ورياح

علق محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة لـ الأرصاد، على حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، قائلا:" نحن مازلنا نعيش أجواء شتوية..متابعا: الأجواء الشتوية مستمرة طوال الأسبوع.

وأضاف “محمود شاهين” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي”، : "حالة التقلبات الجوية مستمرة طوال الـ 48 القادمة، حيث سيشهد طقس الغد فرص لتساقط الأمطار ونشاط واضح للرياح ستتسبب في زيادة الشعور بالبرد.



قالت الدكتورة نادية عمارة، مقدمة البرامج الدينية، إن الالتقاء بالمشاهدين على الهواء أمر يسعدني، مضيفة أنها حريصة كل الحرص على الظهور الدائم، مهما كانت الظروف.

وأضافت نادية عمارة، في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، أن مهما كنت مجهدة، لا أغيب عن الظهور التلفزيوني، متابعة أن خلال الفترة الأخيرة تعرضت لإغماء، وذهبت للعلاج لمدة سنة كاملة.

تامر أمين:المصريون جميعا عزّوا في الفريقين عبد رب النبي حافظ وفخري عبد المنعم|فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، إن الرئيس السيسي اليوم أعلن أن مصر فقدت اثنين من القامات الوطنية و العسكرية والاستراتيجية واللذين قضوا حياتهما في خدمة الوطن.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه " آخر النهار " المذاع علي قناة " النهار" ، أن الفريق عبد رب النبي حافظ والفريق فخري عبد المنعم أبطال لحرب أكتوبر.



حد ينسى حسن شحاتة..أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مباراة مصر والسنغال

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب عدم توجيه دعوة من اتحاد الكرة المصري، لـ الكابتن حسن شحاتة، مدرب المنتخب السابق، ونجم الزمالك السابق، لحضور مباراة المنتخب الوطنى أمام السنغال التى ستقام يوم الجمعة المقبلة.

وقال موسى :" حد ينسي حسن شحاتة، فين شحاته اللى حصل على 3 أفريقيا".

وأضاف خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد :"أين الكابتن فكري صالح، وأحمد سليمان، فتحى مبروك".



بعد ترحيب السيسي بها .. الحاجة مكة: شعوري لا يقدّر بمال |فيديو

أعربت الحاجة مكة عبداللاه، إحدى المشاركات في احتفالية تكريم المرأة المصرية، عن سعادتها لتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية، قائلة: "شعوري لا يقدر بمال".

وقالت "الحاجة مكة عبداللاه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "نشرة TeN" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إلى أنها أخبرت الرئيس السيسي أنها تحمل له 3 رسائل، أولها تحية وتقدير سيدات أسوان، أما الرسالة الثانية فكانت إخباره أن سيدات أسوان يدعون له، وأخيرا أنهن يتمنين رؤيته.

متحدث الحكومة يشكر أحمد موسى: نبض الشارع المصري

قدم السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، الشكر لـ الإعلامي أحمد موسى، وجميع المراسلين الذين يعرضون ما يتم فى الشارع بشأن الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية، وتوفرها فى المنافذ.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن " كاميرا على مسئوليتى تنقل صور حية لما يحدث فى الشارع المصري، بشأن السلع الغذائية".

القباج: الرئيس السيسي وافق على إدراج 450 ألف أسرة بتكافل وكرامة|فيديو

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن وزارة التضامن معنية بحقوق الإنسان بمراحل عمرية مختلفة ولكي تستطيع مساعدة المرأة المصرية.



وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المرأة عنصر أساسي في تنمية المجتمع والوعي، مشيرة إلى أنه المرأة عنصر أساسي في أي برنامج قومي.



ولفتت إلى أن هناك 9.5 مليون أسرة فقيرة تستحق الدعم، موضحة أن الوزارة تدعم أربعة ملايين تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة إلا أن هناك جزءا مدرجا من مجموع الأسر في برامج أخرى.

عدم ختان الذكر يتسبب فى مشكلات بالكلى ..أمجد الحداد يوضح

علق الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على ما يثار حاليًا بشأن تجريم ختان الذكور.

وقال أمجد الحداد، إن عدم ختان الذكر يتسبب فى مشكلات كثيرة منها الإصابة الكلوية، أو إصابة الجهاز البولي، التى تسبب مشكلات فى الكلى.

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن وصول الذكر لـ مرحلة البلوغ ولم يتم عملية الختان، ينتج عنه مشكلات أكثر، واخطر، ولذلك ننصح الجميع بختان الذكور.

بعد الشر| نهال عنبر: شائعة وفاة أحمد حلاوة روّجوها عني قبل كدا..فيديو



قالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، إن ما نشر عن وفاة الفنان أحمد حلاوة، غير صحيح ، قائلة :" بعد الشر الفنان يتعرض لـ وعكة صحية فقط".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك بعض المواقع تقوم بعمل أخبار وإعلانات على حساب حياة البشر.

علي درويش: ستاد القاهرة يمثل صورة مصر أمام العالم

قال اللواء على درويش المدير التنفيذى لهيئة ستاد القاهرة، إن هناك استعدادا لمباراة المنتخب المصري، أمام السنغال، موضحًا أن المباراة الأولى للمنتخب ستتم وسيكون هناك فتح لجميع الأبواب لاستقبال الجمهور.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن ستاد القاهرة تم تطويره وتجديده على أعلى مستوي.