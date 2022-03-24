ميدو يوضح مصير طلب الهلال بشأن تطبيق الفار في لقاء الأهلي



أكد أحمد حسام ميدو أن تأجيل لقاء الأهلي والهلال السوداني لمدة 24 ساعة لتقام يوم 3 أبريل المقبل سيكون في صالح في النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.



وأشار ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن الأهلي لديه عدة نجوم دوليين وعلى رأسهم السباعي المنضم للمنتخب الوطني الأول وهم عمرو السولية ومحمد الشناوي حارس المرمى وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بجانب التونسي علي معلول والموزمبيقي لويس ميكيسوني والمالي أليو ديانج.



وأوضح أن طلب الهلال بتطبيق تقنية الفيديو في لقاء الأهلي لن تتم الموافقة عليه لأنه لا يوجد سبب منطقي لتطبيق الفار بشكل استثنائي في لقاء الأهلي والهلال بدور المجموعات.