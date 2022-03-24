خبرx ترند.. لي لي أحمد حلمي تبهر متابعيها بالشبه الكبير بينها وبين والدها.. فاتورة فتاة في عيادة تجميل تشعل مواقع التواصل.. مريهان حسين تحتفل بعيد ميلاد والدتها

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية، التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

قيمتها 43 ألف جنيه.. فاتورة فتاة في عيادة تجميل تشعل مواقع التواصل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فاتورة من مركز تجميل شهير في القاهرة بلغت قيمتها أكثر من 43 ألف جنيه لإحدى الفتيات اللاتي خضعن إلى إجراء عدد من الجلسات التجميلية بأحد صالونات التجميل.

و أثارت قيمة الفاتورة اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتراوحت ردود الفعل بين الدهشة والغضب والسخرية

لي لي أحمد حلمي تبهر متابعيها بالشبه الكبير بينها وبين والدها

شاركت “لي لي أحمد حلمي”، متابعيها مقطع فيديو مع ووالدتها عبر حسابها بموقع “تيك توك”

و أوضح الفيديو الشبة الكبير بينها و بين والدها أحمد حلمي، وسرعان ما حظى الفيديو على عدد كبير من المشاهدات .

بتخليني أعرف إن لسه في طيبة.. مريهان حسين تحتفل بعيد ميلاد والدتها

حرصت الفنانة مريهان حسين علي تهنئة والدتها بعيد ميلادها عبر حسابها الرسمى بموقع "إنستجرام"، صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

ونشرت مريهان صورة لها برفقة والدتها و علقت قائلة : النهاردة عيد ميلاد ماما ،كل سنة وانتي طيبة و بخير و منورة حياتنا ربنا يخليكي لينا و يحميكي يارب يا ماما انتي اللي بتخليني اعرف ان لسه في طيبة و خير في الدنيا ربنا يخليكي ليا يارب.

إطلالة جذابة لـ سيرين عبد النور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور ، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات و الصور الأشهر" إنستجرام".

وظهرت النجمة اللبنانية سيرين بأطلالة جذابة ناعمة بصورة ابيض و اسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .