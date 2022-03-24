مدبولي: طالبنا صندوق النقد الدولي بمكون تمويلي مع الدعم الفني حال الاحتياج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه عقب برنامج الإصلاح الاقتصادي يونيو الماضي، بدأت الحكومة مشاورات مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، لافتا إلى أن هذا في ظل الظروف العالمية.

وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمعرض “أهلًا رمضان”، إنه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية كان التوافق مع الصندوق على أن يقدم الدعم الفني فقط، لأنه لم يكن هناك احتياج لأي موارد مالية، لكن عقب هذه الأحداث وتخوفنا من إطالة الأحداث طالبنا بأن يكون مع الدعم الفني مكون تمويلي في حالة الاحتياج له.

وأضاف أن نظرة المواطن البسيط لبرنامج صندوق النقد الدولي هو تحمل أعباء مالية جديدة، مؤكدا أنه لن يضار أي مواطن بأعباء مالية، حيث إن جميع الإصلاحات كانت في البرنامج الماضي والذي انتهى منذ عام.

وأكد مدبولي أن هذا البرنامج هدفه الحفاظ على مكاسب مصر واستمرار نجاح الاقتصاد المصري وقدرتها على الصمود والاستمرار في النمو.