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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 32 جناح و عارض

محافظ أسوان يفتتح فعاليات ملتقى أسوان الصناعى الأول

ملتقى أسوان الصناعى
ملتقى أسوان الصناعى الأول

افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ملتقى أسوان الصناعى الأول ( ASWAN EGY PROCESS ) والذى يقام فى الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ مارس الجارى بمنطقة أرض المعارض وسط مشاركة كبيرة لأكثر من ٣٢ عارض وشركة.

 ويتضمن عقد ٨ جلسات عامة و٦ اجتماعات ثنائية مع كبار المستثمرين والمصنعين حيث يأتي ذلك فى إطار إحداث تنمية حقيقية وخلق تجمعات صناعية متكاملة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب اللواء محمد الشناوى نائب رئيس هيئة تنمية الصعيد، والدكتور إيهاب منير  رئيس قطاع تطوير الأعمال بالبنك الزراعى، والدكتور أشرف السيد نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية ، وأيضاً الدكتور هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، بالإضافة إلى وفد المصنعيين والمحاضرين وممثلى الشركات والعارضين والجهات الراعية .

 

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وفى كلمته رحب اللواء أشرف عطية بإقامة هذا الملتقى على أرض الخير والنماء والتنمية والتى حباها الله بمقومات إقتصادية وإستثمارية فريدة من نوعها سواء بموقعها الجغرافى المتميز أو بجسور التلاقى عبر شبكات الطرق والكبارى والموانئ النهرية والمطارات لتصبح الباب الملكى نحو الأسواق الإفريقية ، وأيضاً تجاه موانئ البحر الأحمر .

 

وأشار إلى أن هذا الحضور المتميز للمشاركين يعكس جهود المحافظة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة لجذب المزيد من المشروعات والفرص الإستثمارية وخاصة فى المجال الصناعى ، ولذا فإن هذا الملتقى له العديد من الأهداف العاجلة والآجلة منها توفير المعدات والأجهزة اللازمة لإقامة المصانع بمختلف أنواعها وخطوط إنتاجها ، وبالتالى فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب ولاسيما فى ظل ما تشهده محافظة أسوان والصعيد من تنمية مستدامة بمشروعات عملاقة فى كافة القطاعات .

 

وأضاف أشرف عطية بأن إرادة البناء وروح التحدى تقود مسيرة التنمية والإستثمار هنا فى أسوان ، والتى أصبحت الآن منطقة جذب إستثمارى ، وأيضاً فى بؤرة إهتمام الدولة والحكومة ، ولذا فقد حرصنا على هيكلة قطاع الإستثمار فى المحافظة مع وضع خريطة إستثمارية جديدة ترتكز على إستراتيجية ورؤية متكاملة لفتح آفاق الاستثمار فى كافة مدن ومراكز المحافظة وذلك للإستغلال الأمثل للثروات التعدينية والمحجرية والسمكية ، علاوة على الإستفادة من المزايا النسبية ، وهذا ما تجسد واقعياً بتنظيم هذا الملتقى الذى يعد معرضاً صناعياً غير مسبوق لإطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضاً ذات الجدوى الإقتصادية التى تناسب البيئة الأسوانية سوقياً وفنياً ومالياً للفترة الحالية .

 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأن ملتقى أسوان الصناعى يرتكز على دراسات تفصيلية تحدد أهم المشاريع المستهدفة للشباب والخريجين فى عام 2022 حيث سيتم طرح خطوط إنتاجية لمجمعات لوجستية صغيرة للتمور ومنتجات المانجو والعصائر والنباتات العطرية ، فضلاً عن معدات وتجهيزات صناعية للأسمدة وفرم المخلفات العضوية وغير العضوية ، لافته بأنه يتم أيضاً طرح نماذج لتصميمات ومحاكاة كاملة لمعدات التعبئة والتغليف وتصنيع أدوات البلاستيك والكرتون والطباعة وغيرها ، بجانب إستعراض العشرات من الخطوط الإنتاجية والنماذج لبرشورات والتصميمات لمنتجات وخدمات إستثنائية بما يمثل كياناً صناعياً مناسباً لشباب الخريجين .

ملتقى أسوان الصناعى الأول
ملتقى أسوان الصناعى الأول
ملتقى أسوان الصناعى الأول
ملتقى أسوان الصناعى الأول
ملتقى أسوان الصناعى الأول
ملتقى أسوان الصناعى الأول
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