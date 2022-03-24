"مستقبل وطن" يوزع كراتين رمضان علي المواطنين بالمحافظات.. صور

كثف رجال حزب مستقبل وطن، نشاطهم في توزيع السلع الغذائية للمواطنين بكافة المحافظات في إطار رفع العبء عن كاهلهم بعد ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الدولار.

ونظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، سواء تكريم الأمهات المثاليات والشهداء والعاملات وتوفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز، وندوة توعوية عن الابتزاز الإلكتروني، وتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، وإقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار.

كما تم تقديم قوافل طبية للكشف عن أمراض الكبد الدهني بالمجان، وقوافل طبية حول تنظيم الأسرة، وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية.