بايدن: لم أهدد الرئيس الصيني بشأن مساعدة بكين لـ روسيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يعتقد أن الصين تتفهم العواقب الاقتصادية الوخيمة المحتملة التي قد تترتب على ذلك إذا قدمت بكين المساعدة لروسيا في حربها في أوكرانيا.

وقال بايدن إنه أجرى “محادثة مباشرة للغاية” مع الرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي، حول هذا الموضوع.

وأضاف أنه “لم يوجه أي تهديدات، لكنه أوضح أن الرئيس الصيني فهم عواقب مساعدته لروسيا”.

وقال بايدن إنه أشار إلى عواقب سلوك روسيا، وأشار إلى أن الصين سعت إلى تطوير علاقات اقتصادية أقوى مع الغرب.

وأضاف: “أخبرت الرئيس الصيني أنه سيضع نفسه في خطر كبير فيما يتعلق بهذه الأهداف”.



زيارة اللاجئين الأوكرانيين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يأمل في رؤية اللاجئين الأوكرانيين عندما يزور بولندا يوم الجمعة، رغم أنه قال إنه يشك في أن مشاهدة الأزمة بشكل مباشر ستغير منهجه.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في بروكسل، “أخطط لمحاولة رؤية اللاجئين الأوكرانيين”.

ومن المتوقع أن يزور بايدن بولندا، يوم الجمعة، حيث فر ملايين اللاجئين وسط الحرب في أوكرانيا.