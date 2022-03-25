ارتفاع أسعار أم جي RX5 موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة ام جي RX5 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت قيمة الزيادة بنسبة تتراوح بين 43 و 44 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV.

ام جي RX5 موديل 2022

مواصفات السيارة ام جي RX5 موديل 2022

تحتوي السيارة ام جي RX5 موديل 2022 على مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 595 لتر، مع نسبة طول بلغت 4545 مم، وبعرض يقدر بـ 1855 مم، و 1719 مم للارتفاع، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة.

ام جي RX5 موديل 2022

وتضم السيارة ام جي RX5 موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة قياسها 8 بوصة، ونظام صوتي وترفيهي مع مكيف هواء، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وفتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيزات.

ام جي RX5 موديل 2022

ودعمت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 169 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 9.8 ثانية.

ام جي RX5 موديل 2022

وزودت السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 7 سرعات، أما عند متوسط استهلاك السيارة من الوقود فيبلغ 6.8 لتر، وذلك عندما تقطع السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

ام جي RX5 موديل 2022

أسعار السيارة ام جي RX5 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى أوتوماتيك Comfort أوتوماتيك بقيمة قدرها 414.990 ألف جنيه بدلاً من 370.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك Luxury أوتوماتيك بقيمة قدرها 444.990 ألف جنيه بدلاً من 401.990 ألف جنيه.