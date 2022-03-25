اقتصادية قناة السويس: 6 شركات عالمية ترغب في الاستثمار بالوقود الأخضر

كشف المهندس يحيي زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل زيارة كبرى الشركات الألمانية والفرنسية للمنطقة الاقتصادية في إطار عروض التعاون من أجل إنتاج الوقود الأخضر .

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"،:" هناك شركات عديدة من دول مختلفة ترغب في الإستثمار في الوقود الأخضر وعددهم 6 شركات عالمية من المقرر أن نلتقي بهم خلال مؤتمر المناخ قبل نهاية العام".

وأشار المهندس يحيي زكي إلي أن المنطقة الاقتصادية وقعت مذكرة تفاهم مع إحدي الشركات النرويجية التي ترغب في العمل بالوقود الخضراء.