عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| إيلون ماسك يرقص احتفالا بافتتاح مصنع لسيارات "تسلا" في ألمانيا.. ارتفاع أسعار إم جي RX5 موديل 2022

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

 

ارتفاع أسعار أم جي RX5 موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة ام جي RX5 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت قيمة الزيادة بنسبة تتراوح بين 43 و 44 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV.

 

رينو توقف أنشطتها في روسيا بعد تعليق رئيس أوكرانيا.. تفاصيل

علقت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو إنتاج سياراتها في روسياوالتي تشمل رينو كابتور ورينو أركانا وداسيا داستر وداسيا لوجان وداسيا سانديرو، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بـ "لوجيستيات الإنتاج" في أواخر فبراير، وكان هذا بعد يوم واحد فقط من غزو روسيا لأوكرانيا ويأتي ذلك في تحول سريع بعد أن أعلنت قبل يوم واحد فقط أنها ستستأنف الإنتاج في مصنعها في موسكو.

 

زيادة في أسعار أوبل موكا موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة اوبل موكا موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه السيارة التي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات بإطلالة الكروس اوفر.

 

Deus تستعرض مفهوم سيارة كهربائية خارقة قبل الظهور الأول في نيويورك.. صور

كشفت شركة تصنيع السيارات النمساوية الجديدة Deus Automobiles عن اسم وصورة معاينة للسيارة الكهربائية الهجينة عالية الأداء، والتي ستظهر لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات، من خلال عرض Vayanne (يُنطق vy-ahn) في 13 أبريل الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

إيلون ماسك يرقص احتفالاً بإفتتاح مصنع لسيارات "تسلا" في المانيا.. شاهد

رقص رجل الأعمال الأمريكي ‏إيلون ماسك وقام بعمل بعض الحركات الاحتفالية مثل التي قام بها في وقت سابق خلال افتتاح مصنع جيجا شنجهاى فى الصين في عام 2020 وذلك اثناء افتتاح احدث مصانع شركته "تسلا" المتخصصة في انتاج السيارات الكهربائية في العاصمة الألمانية برلين. 

تسلا اسعار روسيا أوكرانيا اوبل سيارة كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

لمدة 40 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق ببني سويف غدا

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

ارتفاع طفيف..تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| إيلون ماسك يعلن بشكل حاسم بدء الإنتاج التجاري لسايبر ترك في 2023.. أقدم 5 سيارات للصناع المؤسسين في العالم

أخبار السيارات|تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على صناعة السيارات.. تويوتا تطلق سيارة السباق GR Supra GT4 50 Edition

أخبار السيارات| زيادة في أسعار جميع الطرازات.. ورابطة التجار والخبراء يوضحون الأسباب

أخبار السيارات|أرخص سيارة هاتشباك في السوق السعودي موديل 2022 ..تعرف على أفضل أنواع بطاريات السيارات..الميكانيكى بيقولك .. موعد تغيير سير الكاتينة

أخبار السيارات|مرسيدس تطرح EGQ واجن الكهربائية بحلول 2024 .. دراسة: تسلا تحوز على أعلى درجات الثقة في مجال القيادة الذاتية

أخبار السيارات| اكلارين 720S موديل 2022 بالسوق القطري.. سيارة Audi R8 تتعرض لحادث تحطم اثناء سباق تسارع

أخبار السيارات|أسباب تلف الإطارات والاهتزاز أثناء السير.. وتعديل مميز لـ تويوتا ياريس GR

أخبار السيارات.. تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الشركات.. فيراري تستعرض 296 GT3 الجديدة

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: التكافل وقت الأزمات مطلب ديني ووطني وإنساني

مصر تستضيف السنغال للثأر والقتال على حلم الوصول إلى كأس العالم

روشتة برلمانية لزيادة إنتاج القمح ونصائح بترشيد الاستهلاك

السيسي: لا مشكلة في توفير السلع.. بكري: أي متآمر على مصر خائن

صلاح في الصدارة بـ2 مليار جنيه.. قائمة أغلى 10 لاعبين في مصر والسنغال

عودة القاتل الأول للتفشي بين سكان الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ