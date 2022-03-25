أخبار السيارات| إيلون ماسك يرقص احتفالا بافتتاح مصنع لسيارات "تسلا" في ألمانيا.. ارتفاع أسعار إم جي RX5 موديل 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها فى التالى:

شهدت النسخة ام جي RX5 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، حيث قدرت قيمة الزيادة بنسبة تتراوح بين 43 و 44 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV.

علقت شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو إنتاج سياراتها في روسياوالتي تشمل رينو كابتور ورينو أركانا وداسيا داستر وداسيا لوجان وداسيا سانديرو، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بـ "لوجيستيات الإنتاج" في أواخر فبراير، وكان هذا بعد يوم واحد فقط من غزو روسيا لأوكرانيا ويأتي ذلك في تحول سريع بعد أن أعلنت قبل يوم واحد فقط أنها ستستأنف الإنتاج في مصنعها في موسكو.

شهدت النسخة اوبل موكا موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه السيارة التي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات بإطلالة الكروس اوفر.

كشفت شركة تصنيع السيارات النمساوية الجديدة Deus Automobiles عن اسم وصورة معاينة للسيارة الكهربائية الهجينة عالية الأداء، والتي ستظهر لأول مرة في معرض نيويورك للسيارات، من خلال عرض Vayanne (يُنطق vy-ahn) في 13 أبريل الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

رقص رجل الأعمال الأمريكي ‏إيلون ماسك وقام بعمل بعض الحركات الاحتفالية مثل التي قام بها في وقت سابق خلال افتتاح مصنع جيجا شنجهاى فى الصين في عام 2020 وذلك اثناء افتتاح احدث مصانع شركته "تسلا" المتخصصة في انتاج السيارات الكهربائية في العاصمة الألمانية برلين.