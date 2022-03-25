الأرصاد تكشف حالة الجو في الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم أخر أيام الانخفاض في درجات الحرارة ويوجد تحسن نسبي في الأجواء مقارنة بالأمس، حيث يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وزيادة لسطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنه مازال يوجد انخفاض في درجات الحرارة والتي تكون أقل من المعدلات الطبيعية لها، حيث يتراوح الانخفاض مابين 7 لـ 8 درجات مئوية .

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أن الطقس خلال فترة النهار سيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وسيكون دافئًا على جنوب البلاد ولكن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس سيكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية .

وأشارت إلى أن كميات الأمطار اليوم ستكون أقل مقارنة بكميات الأمس وستنحصر في السواحل الشمالية في كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والأمطار ستكون من خفيفة لمتوسطة على فترات متقطعة من اليوم .

وأوضحت أن اليوم سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وسيبقى نشاط الرياح فقط على محافظات جنوب البلاد ومنها شمال وجنوب الصعيد ، مؤكدة أن حالة انخفاضات الحرارة تنتهي اليوم واعتبارًا من غدًا السبت سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية .

واستطردت أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون ارتفاع ارتفاع تدريجي، مضيفةً أن ظاهرة الشبورة المائية ستعود مرة أخرى في ساعات الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

ونوهت بأنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية ومع نهايات الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى لـ 28 و29 درجة مئوية، مؤكدة أنه على مدار الأسبوع المقبل سيكون الطقس دافئ خلال فترة النهار ومائل للحرارة.

وكشفت حقيقة شائعة أن درجة الحرارة ستصل لـ 40 درجة مئوية أول يوم رمضان، قائلة:" فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة فأي تنبؤ لدرجة الحرارة لرمضان من دلوقتي ممكن يتغير ولكن المعروف أنه هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل وبدايات الأسبوع اللي بعده ".

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة اليوم في حال خروجهم ليلًا، معقبةً:" مش عايزين ننخدع بالطقس غدًا خلال فترة النهار ولازم يبقى في قطعة ملابس إضافية وارتدائها خلال ساعات الليل ".

