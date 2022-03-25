عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف حالة الجو في الساعات المقبلة

صدى البلد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم أخر أيام الانخفاض في درجات الحرارة ويوجد تحسن نسبي في الأجواء مقارنة بالأمس، حيث يوجد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وزيادة لسطوع أشعة الشمس، لافتة إلى أنه مازال يوجد انخفاض في درجات الحرارة والتي تكون أقل من المعدلات الطبيعية لها، حيث يتراوح الانخفاض مابين 7 لـ 8 درجات مئوية .

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" والمُذاع على فضائية " الأولى المصرية"، أن الطقس خلال فترة النهار سيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وسيكون دافئًا على جنوب البلاد ولكن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس سيكون الطقس شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية .

وأشارت إلى أن كميات الأمطار اليوم ستكون أقل مقارنة بكميات الأمس وستنحصر في السواحل الشمالية في كل المحافظات المطلة على البحر المتوسط، والأمطار ستكون من خفيفة لمتوسطة على فترات متقطعة من اليوم .

وأوضحت أن اليوم سيكون هناك اعتدال في سرعات الرياح على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وسيبقى نشاط الرياح فقط على محافظات جنوب البلاد ومنها شمال وجنوب الصعيد ، مؤكدة أن حالة انخفاضات الحرارة تنتهي اليوم واعتبارًا من غدًا السبت سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية .

واستطردت أن الارتفاع في درجات الحرارة سيكون ارتفاع ارتفاع تدريجي، مضيفةً أن ظاهرة الشبورة المائية ستعود مرة أخرى في ساعات الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

ونوهت بأنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية ومع نهايات الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى لـ 28 و29 درجة مئوية، مؤكدة أنه على مدار الأسبوع المقبل سيكون الطقس دافئ خلال فترة النهار ومائل للحرارة.

وكشفت حقيقة شائعة أن درجة الحرارة ستصل لـ 40 درجة مئوية أول يوم رمضان، قائلة:" فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة فأي تنبؤ لدرجة الحرارة لرمضان من دلوقتي ممكن يتغير ولكن المعروف أنه هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة على مدار الأسبوع المقبل وبدايات الأسبوع اللي بعده ".

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة اليوم في حال خروجهم ليلًا، معقبةً:" مش عايزين ننخدع بالطقس غدًا خلال فترة النهار ولازم يبقى في قطعة ملابس إضافية وارتدائها خلال ساعات الليل ".
 

 

 

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: ما تشهده البلاد في عهد الرئيس السيسي من الاهتمام بالمساجد لا نظير له

CNN: كييف تزداد شهيتها على الصواريخ الأمريكية وصارت تطلب حصة يومية منها

وزيرة التخطيط: برامج تدريبية لتمكين المرأة من الوصول للمناصب القيادية

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر

9 مبان معفاة.. تعرف على شروط الإعفاء من الضريبة العقارية بالقانون

رسميا.. تحديد موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

معجون وتقويم.. مراحل تطور طب الأسنان عند المصريين القدماء

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

المزيد

ساحة رأي

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ