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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

غدًا.. مناقشة الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي بجامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

تبدأ غدًا السبت العاشرة صباحًا بقاعة الأزهر للمؤتمرات فعاليات المؤتمر الدولي الثاني  لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة "الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي –الواقع والمأمول" الذي يعقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح الدكتور مصطفى الباز عميد الكلية ورئيس المؤتمر أن هذا المؤتمر يأتي حِرصًا من الكلية  على تأدية رسالتها وتحقيق رؤيتها العالَمِيَّة المُحَقِّقة لرؤية ورسالة الأزهر  نحو تأهيل كفاءات علمية متخصصة معرفيا وبحثيا في مختلف فروع الشريعة والقانون التي تخدم المجتمع وأنه يتواكب مع رؤية مصر 2030  في التحول الرقمي مشيرًا إلى أن  أهدافه تتمثل في  إبراز دور الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الرقمي، ونشر الوعي حول التحول الرقمي وأثره في تحقيق رؤية مصر 2030، و تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي في الأمور الشرعية والقانونية، و دراسة تأثير التحول الرقمي على المعاملات الاقتصادية والتجارية والأحوال الشخصية والعملية التعليمية.


وتشمل محاوره:
المحور الأول:  

التحـــــــول الرقمـــــي فــــــي فقــه الشريعــــــة ومقـــــــــاصدها.
• التحـــــــول الرقمـــــي فــــــى ضــوء مقاصد الشريعة الإسلامـية.
• التحـــــــول الرقمـــــي فــــــى ضــوء القواعـــــــــــــد الأصوليــــــــة.
• التحـــــــول الرقمـــــي فــــــى ضــوء القواعــــــــــــــد الفقهــــــــية.
• دور الشريعـــــة الإسلاميـــــة في تحقيـــــــق الأمــــــن الرقمــــــي.
• الضوابـــــــــــط الشرعيـــــــــــة للتحــــــــــــــــــــول الرقمـــــــــــــــــي.
المحور الثاني: التحور الرقمي في فقه الأحوال الشخصية:
• الخلوة الإلكترونية وأحكامها
• الطلاق الإلكتروني 
• الرؤية الإلكترونية للمحضون
• الفتاوى الإلكترونية
• الإشهاد الإلكتروني على عقد الزواج
• التحرش الجنسي الإلكتروني
• دور التحول الرقمي في إثبات الجرائم الحَدِّية
المحور الثالث: التحول الرقمي في المعاملات التجارية والاقتصادية
• المعاملات الرقمية في أعمال البورصة
• المعاملات الرقمية في التجارة الإلكترونية
• البيانات الرقمية التجارية
• العملات الرقمية وأثرها على النظام الاقتصادي
• التسويق البنكي الإلكتروني
• رقمنة الشركات التجارية
المحور الرابع: التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية:
• التعليم الإلكتروني وحماية بيانات الطلاب
• الكتاب الإلكتروني  وحماية حق المؤلف
• الوظيفة الإلكترونية وحمايتها
• رقمنة المرافق العامة وحمايتها
المحور الخامس: حماية التحول الرقمي وتنميته في ضوء رؤية مصر 2030
• الحماية الشرعية للتحول الرقمي
• الحماية الجنائية للتحول الرقمي
• الحماية المدني للتحول الرقمي
• وسائل تنمية التحول الرقمي

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