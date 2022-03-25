بينهم المحمول والحاسوب.. استشاري عيون يكشف أسباب ضعف النظر

قال الدكتور كريم مجدي، مدرس طب جراحة العيون والشبكية بجامعة عين شمس، إن استخدام الأجهزة الضوئية مثل الهاتف المحمول أو الحاسوب والتلفاز لفترات طويلة يسبب الإرهاق أو جفاف في العين وليس ضعف النظر، مشيرًا إلى أن جفاف أو إرهاق العين هو عرض لا يمكن أن يتطور لمرض، وعادة ما يكون إجهاد العين غير خطير ويزول بمجرد إراحة عينيك.

وأضاف مجدي، خلال حواره مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار، مساء اليوم الجمعة، أن ضعف النظر يتم تشخصيه من خلال الطبيب، مشيرًا إلى أن طب العيون يعتمد بدرجة كبيرة على الأجهزة للوصول على تشخيص دقيق، ويعتبر قياس حدة البصر وتحديد ما إذا كنت بحاجة لوصفة نظارات طبية أم لا هو الفحص الأساسي لتحديد سبب إجهاد العين.

وتابع مدرس طب جراحة العيون والشبكية بجامعة عين شمس، أن طموح أغلب مرضى العيون هو التخلص من ارتداء النظارات الطبية وممارسة الحياة بصورة طبيعية بدونها، لذلك يلجأ العديد منهم لإجراء جراحات تصحيح القرنية مثل الليزك ، مشيرًا إلى أن هناك عدسات يتم حقنها بالعين من خلال فتحة صغيرة تمكن المريض من الاستغناء عن ارتداء النظارات الطبية، لافتًا إلى أن تلك الجراحة يتم إجراؤها بدون تخدير المريض.