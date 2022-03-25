الذهب يستعيد بعض خسائره.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

أسعار الذهب محليا استعادت بعض خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة 25 مارس 2022 بقيمة 10 جنيهات ارتفاعا فى الجرام الواحد بعد هبوط بنحو 20 جنيها.



أسعار الذهب محليا دون مصنعية



أسعار الذهب .. وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 1126جنيها مقابل 1116 جنيها صباح اليوم .



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب دون مصنعية اليوم الجمعة نحو 985 جنيها مقابل 975 جنيها فى التعاملات الصباحية.



بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 846جنيها مقابل 830جنيها فى التعاملات الصباحية .

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة نحو 660 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 10اليوم الجمعة نحو 474 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة نحو 7800جنيها.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1958.41دولار للأوقية

أسعار مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضى ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.