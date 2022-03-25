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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة دامية لـ محمد عبد المنعم في مباراة مصر والسنغال

صدى البلد

تعرض محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر، لإصابة دامية بعد تدخله مع أحد لاعبي السنغال، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.
 

وسجل منتخب مصر، الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي.

 

واستطاع محمد صلاح من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لاصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني. 
وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود الونش، عمر جابر .

‏خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد النني.

خط الهجوم: تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد صلاح

تشكيل السنغال لمواجهة مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: ساليو سيس، عبده ديالو، كاليدو كوليبالي، بونا سار

وسط الملعب: شيخ كوياتيه، نامباليس ميندي، إدريسا جايي.

الهجوم: ساديو ماني، فامارا ديادهيو، إسماعيلا سار

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