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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كوبرا تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة لعام 2024.. صور

كوبرا تكشف عن سيارة
كوبرا تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة لعام 2024

استعرضت كوبرا سيارة دفع رباعي جديدة ستطرح للبيع في عام 2024 وسيتم بناؤها جنبًا إلى جنب مع أودي Q3 سبورت باك، وسيحتوي النموذج على مجموعة نقل حركة هجينة معتدلة (MHEV) أو مجموعة هجينة تعمل بالكهرباء (PHEV) مع نطاق كهربائي فقط يبلغ حوالي 62 ميلاً.

تقول Cupra إنها ستقود جيلًا جديدًا من طرازات PHEV للشركة، وسيتم إنتاجها في مصنع جيور التابع لمجموعة فولكس فاجن في المجر، والذي يستخدم بشكل أساسي لتصنيع موديلات أودي، بما في ذلك أودي تي تي، وأودي A4، ولا سيما Q3سبورتباك إس يو في.

 

يبلغ طول سيارة كوبرا الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة 4.5 متر، وهي مطابقة تقريبًا في الطول لسيارة Q3 سبورت باك، وستكون واحدة من أربع سيارات جديدة تنضم إلى مجموعة Cupra خلال السنوات القليلة المقبلة، وستطرح للبيع جنبًا إلى جنب مع Tavascanالقادمة.

كوبرا تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة لعام 2024

لم يتم الكشف عن النموذج الثالث بعد، ولكن يبدو أن الهاتشباك سيتم وضعها بين Cupra Born hatchback و SUVالجديدة، الرابع سيكون Cupra Urban Rebel، والذي سيصل في عام 2025.

 

قال واين غريفيث رئيس كوبرا وسيات عند الكشف عن النموذج: "أردنا أن نظهر لكم اليوم أن هذا النموذج سيصبح حقيقة، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية مزودة بتقنية هجينة وقابلة للتوصيل بالكهرباء".

كوبرا تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة لعام 2024

من المتوقع أن تكون السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة عاملاً رئيسيًا في كوبرا، حيث تتوقع سيات أن تقود العلامة التجارية عالية الأداء أنشطة المبيعات العالمية.

 

اضاف غريفيث: "إن التزامنا تجاه كوبرا واضح، حيث تعمل كوبرا على تغيير مكانة سيات في السوق، وتقود توسعها العالمي، وتعتبر كوبرا ليس نهاية سيات: إنه يمنح سيات مستقبلًا كهربائياً جديداً.

ضاعفت كوبرا مبيعاتها ثلاث مرات العام الماضي لتصل إلى 80 ألف سيارة، وبلغ إجمالي مبيعات سيات 471000 وحدة.

كوبرا تكشف عن سيارة دفع رباعي كهربائية جديدة لعام 2024
الهاتشباك PHEV أودي كوبرا سيارة دفع رباعي سبورت باك

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