ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

منجم ميرني للألماس في سيبيريا، ثاني أكبر حفرة من صنع الإنسان في العالم، يبلغ عمقه أكثر من 1722 قدمًا (525 مترًا) ويبلغ قطره 3900 (1.25 كيلومترًا)، ويمكنه ابتلاع الطائرات الهليكوبتر فما قصته++

تقع مدينة ميرني في سيبيريا على بعد حوالي 280 ميلاً (450 كيلومترًا) من الدائرة القطبية الشمالية وهي موطن لحوالي 40 ألف شخص.

يُطلق على ميرني اسم "المدينة الواحدة '' حيث يعمل غالبية السكان في المدينة لنفس الشركة "آلروسا" وهي أكبر شركة في العالم لاستخراج أفضل أنواع الماس.



أمر ستالين ببناء المنجم في الخمسينيات من القرن الماضي لتلبية حاجة الاتحاد السوفيتي للماس الصناعي بعد الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، فإن التضاريس الوعرة والطقس جعل الأمر صعبًا، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 40 درجة مئوية تحت الصفر خلال فصل الشتاء.

يصبح الجو بارداً لدرجة أن إطارات السيارات تتحطم ويتجمد الزيت، وبحسب ما ورد أُجبر العمال على استخدام المحركات النفاثة لإذابة الأرض والديناميت لاجتياز التربة الصقيعية لبناء المنجم في عام 1960.

أنتج المنجم العملاق ألماسًا بقيمة إجمالية لا تقل عن 17 مليار دولار في نصف قرن، وفقًا لبي بي سي.

وذكرت صحيفة ديلي ستار أنه تم العثور على ماسة صفراء ليمون فاخرة يبلغ وزنها 342.57 قيراط، وهي أكبر ماسة تم العثور عليها في البلاد على الإطلاق.