«مشروعات النواب» تطالب بسياسات واقعية وبرتوكولات مع الجامعات والمختبرات البحثية لدعم الاقتصاد الوطني

طالبت النائبة، هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة رسم سياسات واقعية للاقتصاد الوطني تكون قائمة علي تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي حتى تكون مناسبة للجمهورية الجديدة.

وشدّدت هالة أبو السعد خلال استقبال محافظ البحيرة وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، علي ضرورة إقرار بروتوكولات تعاون بين الجامعات العلمية ، والمختبرات البحثية ، لإخراج افكار وروى تتناسب مع ما تطمح إليه الدوله في التحديث والتطوير ، ويتم تطبيق هذا البروتوكول علي جميع المناطق.

وكانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب قد بدأت زيارة الأربعاء الي محافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة هدفها التعرف على مشكلات المنتجين وإزالة المعوقات التي تواجه اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.