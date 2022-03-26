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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزنها 11.5 كيلو|حياة كريمة: وصل الخير لتوزيع مليون كرتونة في رمضان

حياة كريمة
حياة كريمة

كشف  أحمد سعيد  مسؤول المتابعة الميدانية بمؤسسة حياة كريمة،  تفاصيل استعدادات  مبادرة حياة كريمة لقافلة "وصل الخير" مع  اقتراب شهر رمضان الكريم، لتوزيع مليون كرتونة في رمضان.

وقال  أحمد سعيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مجهودات كبيرة وتنسيق كامل مع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية لتوزيع الكراتين عليهم ".

 وأضاف أحمد سعيد :"  كرتونة المواد الغذائية  وزنها 11.5 كيلو جرام  تتكون من  مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز  وفول، وبلح وياميش رمضان ".

وأضاف أحمد سعيد :" نستعد لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على أهالينا في كافة  محافظات الجمهورية ، وتم الانتهاء من 45 % من المستهدف وهو توزيع مليون كرتونة".

واكمل احمد سعيد :"  بدأنا توزيع الكراتين على مناطق التخزين في مختلف  محافظات الجمهورية، وعملية التوزيع تبدأ خلال الأسبوع الجاري،  ونستهدف توزيع مليون كرتونة قبل شهر رمضان ".

حياة حياة كريمة وصل الخير اخبار التوك شو كراتين

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