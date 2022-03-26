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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد سفر منتخب مصر إلى السنغال لخوض لقاء التأهل لكأس العالم

صدى البلد

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون موعد سفر منتخب مصر إلى السنغال غداََ الأحد الموافق 27-3-2022، بعد تعرض لاعبي الفراعنة للارهاق الشديد بسبب المجهود الشاق الذي بذل في المباراة التي أقيمت أمس.

انتهت أحداث مباراة مصر والسنغال بفوز الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

تفاصيل المباراة..

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح  تسجيل الهدف الاول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لاصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للاصابة ونزوله مرة اخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفائه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتين بنفس الشكل بين لاعبين من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدفا ثانيا عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبو المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.

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