مخزون عملاق من الذهب بروسيا.. ثروة عملاقة من المعدن تبحث عن مشتري





تسعى روسيا للبيع من مخزونها العملاق الذي تملكه من الذهب والبالغ 140 مليار دولار، وذلك بأسعار منافسة بعد أن أوقفت العقوبات التي فرضها الغرب تجارتها في السوق الدولية، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية .

وتملك روسيا خامس أكبر معروض من الذهب في العالم ، حيث يوجد أكثر من 2300 طن من الذهب مخزنة في خزائن بنك روسيا في موسكو وسان بطرسبرج.

عزز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إمدادات الذهب الروسية بعد غزو القرم عام 2014 من أجل حماية موسكو من وطأة العقوبات العالمية .

لكن القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما تمنع البنك المركزي الروسي من التعامل مع الغرب.

وقالت الصحيفة أن العديد من التجار والبنوك أحجموا عن التعامل مع روسيا خوفا من العقوبات.



وذكرت الصحيفة أن روسيا قد تضطر إلى البيع إلى دول أخرى.

ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا قد تبيع من الذهب بما يقدر بأكثر من ١٠٠ مليون دولار إلى الصين والهند.

وأشارت إلى أن عمليات البيع هذه قد تأتي بسعر أقل من السعر المطلوب، نظرا للظروف المحيطة بروسيا.



وفرض الغرب العقوبات على روسيا لغزو ها أوكرانيا ، والغرب يتوسع كل فترة في العقوبات حتى أصبحت روسيا أكثر الدول تعرضا للعقوبات في العالم.

